96-Neuzugang Jaka Bijol: "Mache meinen Verbleib nicht vom Aufstieg abhängig" 

96 hat Sechser Jaka Bijol (21) für ein Jahr von ZSKA Moskau geliehen, danach eine Kaufoption. Nach den ersten Hannover-Eindrücken spricht er über...

...einen langfristigen Verbleib: „Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben, wenn alles gut läuft. Ich mache das nicht vom Aufstieg in die Bundesliga abhängig. Wenn hier alles in Ordnung ist, würde ich auch in der 2. Liga bleiben.“