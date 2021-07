Neuer Außenverteidiger: 96 verpflichtet Ex-Kieler Jannik Dehm ablösefrei

Dieser Transfer kommt so ziemlich aus dem Nichts: Hannover 96 hat am Montagnachmittag die Verpflichtung von Jannik Dehm bekanntgegeben. Der etatmäßige Rechtsverteidiger, der auch auf der anderen Seite der Viererkette spielen kann, hatte seinen Vertrag bei Holstein Kiel nicht verlängert und ist daher ablösefrei. Er erhält bei den Roten die Rückennummer 25 und schließt eine der verbliebenen Baustellen im Kader.

Dehm war in der vergangenen Saison Stammkraft bei den Störchen, stand in der Liga 31-mal für sie auf dem Platz und scheiterte mit ihnen in der Relegation gegen Köln am Aufstieg in die Bundesliga. Zum Profi geworden ist der 1,81 Meter große Blondschopf beim KSC, von dort ging es über Hoffenheim nach Kiel.

"Er hat in Kiel zwei starke Saisons gespielt und dazu beigetragen, dass Kiel erfolgreich war. Wir werden ihm alle helfen, dass er sich bei uns schnell integriert und bei 96 an die erfolgreiche Zeit anknüpfen kann", sagt Coach Zimmermann über den früheren Jugendnationalspieler.

96-Sportdirektor Mann ergänzt: "Wir sind sehr froh, dass sich mit Jannik Dehm einer der besten Außenverteidiger der 2. Liga für uns entschieden hat. Er besitzt einen starken rechten Fuß und ist ein dynamischer, flexibel einsetzbarer Spieler, der auch charakterlich super in unser Team passt."