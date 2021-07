96-Neuzugang Dehm "überraschend weit": Schnappt er Muroya den Platz weg?

Die ersten Trainingseindrücke bestätigen das. Der Rechtsverteidiger sei „überraschend weit“, dafür, dass er nach Vertragsende in Kiel kein Mannschaftstraining hatte, meint Trainer Jan Zimmermann. Mit der Rolle als reiner Back-up wird Dehm sich nicht begnügen , der Neuzugang tritt in Konkurrenzkampf zu Sei Muroya, aber auch zu Niklas Hult auf der linken Abwehrseite.

Zimmermann will Dehm "nicht verheizen"

Sowohl Muroya als auch Hult waren in der vergangenen Saison quasi ohne Alternative gesetzt, daher aber auch ohne Pause. Der Japaner war mit der Nationalmannschaft in der Sommerpause unterwegs, hatte (zu) wenig Erholung, auch Hult wirkte zuletzt müde.

Ist Dehm also schon für das Bremen eine Startelf-Option? Zimmermann tritt auf die Bremse. Der 25-Jährige sei in einer „gefährlichen Frühform“, bei der man aufpassen müsse, „den Spieler nicht zu verheizen". Heißt: "Er wird mit nach Bremen fahren und eine Alternative sein, aber noch nicht von Anfang an spielen können.“ Zudem habe der bislang gesetzte Muroya gut trainiert. Dennoch: Der Konkurrenzkampf ist eröffnet, es wird spannend, wer sich auf den Außenverteidigerpositionen durchsetzt.