Nächster Neuer: Hannover 96 holt japanischen Außenverteidiger Sei Muroya

Der in Osaka geborene Muroya (Marktwert laut transfermarkt.de: 1 Million Euro) hat bisher noch nie außerhalb seines Heimatlandes gespielt. Seine bisherigen Stationen waren Aomori Yamada, Meiji Uni und der FC Tokyo, für den er in der laufenden Saison in allen neun Partien auf dem Platz stand.

Der laufstarke Muroya kann zehn Einsätze in der Nationalmannschaft Japans vorweisen. Sein Debüt feierte er am 9. Dezember 2017 beim 1:0 in der Ostasienmeisterschaft gegen Nordkorea. Zuletzt streifte er das Trikot seines Landes am 19. Dezember 2019 über, als Japan Venezuela in einem Testspiel mit 1:4 unterlag. An seiner Seite: sein künftiger Teamkollegen Genki Haraguchi.

Weil die auslaufenden Verträge von Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek (hinten links) sowie Julian Korb und Sebastian Jung (hinten rechts) nicht verlängert worden sind und Jannes Horn zurück nach Köln musste, stand 96 bisher auf den defensiven Außenpositionen ziemlich blank da. Ein wenig Abhilfe haben die Roten nun geschaffen.