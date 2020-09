Zehnter Neuzugang fix: 96 leiht slowenischen Nationalspieler Jaka Bijol aus

Der defensive Mittelfeldspieler ist der zehnte Neue für 96 in der laufenden Transferperiode. Medienberichten zufolge übernimmt 96 das komplette Gehalt.

Am Freitagmorgen absolvierte der Basketball-Fan die abschließenden Untersuchungen in Hannover, Coronatest und Medizincheck, am Abend machte 96 die Sache fix und offiziell. Nach der Saison besitzt 96 eine Kaufoption.

"Das nächste, wichtige Puzzleteil"

Der Deal wird pünktlich vorm Zweitliga-Saisonstart perfekt, ein Einsatz gegen den Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr, HDI Arena) ist aber natürlich trotzdem nicht drin. Es dauert eben alles etwas länger in Coronazeiten mit Covid-19-Tests und Co.

"Jaka Bijol ist ein junger Spieler, der mit 21 Jahren schon internationale Erfahrung gesammelt hat. Mit ihm haben wir jetzt im zentralen Mittelfeld eine weitere Alternative und einen Spielertypen, den wir bisher nicht hatten. Wir werden ihm alle helfen, sich schnell bei uns zu akklimatisieren", freut sich Trainer Kenan Kocak.

96-Sportdirektor Gerhard Zuber sagte: "Jaka Bijol ist das nächste, wichtige Puzzleteil für unsere Mannschaft. Er ist ein großgewachsener Spieler, der auf der 'Sechs' genau das verkörpert, was wir brauchen: Jaka ist technisch versiert, kann aber auch abräumen. Wir freuen uns, dass er jetzt da ist und sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für uns sein wird."

Hauptrolle in Hannover

Bijol spielt seit 2018 beim russischen Spitzenklub ZSKA (66 Einsätze, sechs Tore, fünf Vorlagen) und auch in der Champions League - aber immer eher eine Nebenrolle. In Hannover soll er eine Hauptrolle bekommen als Nachfolger von Waldemar Anton, der für 4 Millionen Euro nach Stuttgart gewechselt war.

In der vergangenen Saison stand der slowenische Nationalspieler, der am 13. Oktober 2018 für die A-Auswahl seines Heimatlandes debütierte, in 25 von 30 Spielen für ZSKA auf dem Platz, kam zumeist jedoch von der Bank.