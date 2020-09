"Werte waren sehr, sehr gut": Neuzugang Niklas Hult findet sich bei 96 schnell rein

Mit einem fröhlichen Lächeln auf den Lippen ging Niklas Hult am Dienstagnachmittag auf den Trainingsplatz. Der Schwede absolvierte seine erste Einheit mit den neuen Kollegen bei Hannover 96. Auch Dieter Schatzschneider war gespannt und schaute bei der Einheit zu. „Ich will den Neuen mal sehen“, sagte die 96-Legende.

96 hatte den 30-jährigen Hult in der vergangenen Woche ablösefrei verpflichtet, zuletzt spielte er für AEK Athen in der griechischen Liga. Bei 96 bekommt er die Rückennummer 3 und ist nach den Abgängen von Miiko Albornoz, Matthias Ostrzolek und Jannes Horn der einzige echte Linksverteidiger im Kader. Die Kommunikation auf dem Rasen ist kein Problem: Wie fast alle Skandinavier kann Hult gut Englisch, „aber auch ein bisschen Deutsch“, wie Kocak sagt.

Debüt wohl schon im Test in Bremen

Am Samstag wird der Linksfuß sein Debüt für 96 feiern. Der Zweitligist testet am Nachmittag bei Werder Bremen (ohne Zuschauer). „Wir werden schauen, wie er auf die Woche reagiert. Wenn es passt, denke ich schon, dass wir ihn einsetzen werden. Aber wir müssen schauen, dass wir ihn nicht verheizen“, so Kocak. Die Partie in Bremen ist der letzte Test für 96, bevor es ernst wird in der neuen Saison: Etwas mehr als eine Woche später (14. September) muss das Kocak-Team zum Pokalspiel nach Würzburg.