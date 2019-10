"Kann mir absolut vorstellen zu bleiben": 96-Neuzugang Marc Stendera im SPORTBUZZER-Interview (Teil 2)

Vom Begriff Führungsspieler halte ich wenig. Führungsspieler hin oder her – es bringt ja auch nichts, wenn du viel sprichst und nur Scheiße laberst. Du musst einfach mit Leistung vorangehen. Das versuche ich, so gut es geht. Wenn du Leistung bringst, kannst du natürlich ein bisschen mehr reden, als wenn du sie nicht bringst.

Für Sie ist es die erste Profisaison außerhalb von Frankfurt. Wie groß war die Umstellung?

Ich bin in Frankfurt groß und dort der Mensch geworden, der ich jetzt bin. Natürlich ist es eine Riesenumstellung, gerade weil der Wechsel am letzten Tag des Transferfensters passiert ist. Ohne 96 wäre ich wahrscheinlich in Frankfurt geblieben.

Wollte nur 96 Sie haben?

Es war die einzige Option, die ging. Deswegen habe ich nicht lange überlegt, sondern es einfach gemacht. Es war eine Entscheidung von circa fünf Minuten. Ich bin froh, dass ich sie so getroffen habe.