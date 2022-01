Leihgeschäft perfekt: 96 holt Mittelfeldmann Diemers von Feyenoord Rotterdam

Nur 14 Tore in 18 Spielen - Hannover 96 hat zweifelsfrei ein Problem mit dem Erspielen und Verwerten von Torchancen. Abhilfe soll auch Mark Diemers schaffen. Der Niederländer kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Feyenoord Rotterdam. Eine Kaufoption haben die Roten dem Vernehmen nach nicht, es ist der zweite Neuzugang in diesem Winter nach Cedric Teuchert.

Aufgrund einer Knieverletzung verpasste der 28-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer 2020 für 1,2 Millionen Euro von Fortuna Sittard nach Rotterdam gewechselt war, fast die gesamte Hinserie in der Eredivisie. In der vergangenen Spielzeit war er jedoch Stammkraft bei Feyenoord und erzielte in 29 Spielen drei Tore. Schon am Mittwochnachmittag wird er mit seiner neuen Mannschaft trainieren, am Freitag im Test gegen Zwolle sein Debüt bei 96 geben.