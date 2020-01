Der neue Torhüter ist da: Hannover 96 verpflichtet Martin Hansen ablösefrei aus Norwegen

Michael Esser hält jetzt die Bälle in Hoffenheim. Für 96 hieß das – Ersatz musste her für die Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler. Seit Dienstagabend steht der Neue im 96-Tor fest: Der Däne Martin Hansen kommt von einem norwegischen Klub. Der 29-Jährige stand bis zum Jahresende in Strömsgodset unter Vertrag (in Norwegen ist die Saison ans Kalenderjahr angepasst, sie endet im Dezember). Er war auch Stammtorwart in der ersten norwegischen Liga, der Eliteserien.

Hansens Vertrag lief aus, er war vereinslos und kommt dementsprechend auch ablösefrei. Sein 96-Vertrag gilt bis Juni 2021 – er ist also nicht nur eine Notlösung für die Rückrunde.

Der Däne freue sich sehr, wieder in Deutschland zu sein. Er möge die Menschen und ihre Mentalität. Über Hannover 96 habe er sich vorher natürlich erkundigt: "Ein großer Verein, eine tolle Stadt. Ich will meine neuen Teamkollegen pushen, mit ihnen zusammen das Bestmögliche erreichen. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute in Hannover wieder ein Lächeln auf den Lippen haben und Spaß am Fußball."