Nicht nur Bälle halten: Als 96-Neuzugang Martin Hansen ein Zaubertor gelang

Martin Hansen ist seit Dienstagabend neuer Torwart von Hannover 96. Der 29-jährige Däne kommt ablösefrei an den Maschsee, da sein Vertrag beim norwegischen Erstligisten Strømsgodset IF im Dezember ausgelaufen ist. In Hannover plant man mit ihm als Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler, dabei hat der Schlussmann seinem neuen Kollegen und Konkurrenten etwas voraus, was überhaupt nur sehr wenige Torhüter von sich behaupten können: ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt zu haben.

Rückblende: Als Martin Hansen die Hacke auspackte

Im Sommer 2015 spielte Martin Hansen als Stammkeeper für ADO Den Haag in den Niederlanden. Am ersten Spieltag der Saison 2015/16 gastierte mit der PSV Eindhoven ein Spitzenteam der Eredivisie in Den Haag. Die Gäste gingen in dieser Partie zweimal in Führung, mussten sich am Ende allerdings aufgrund eines Tores in der fünften Minute der Nachspielzeit die Punkte Den Haag teilen. Denn kurz vor dem Abpfiff wurde Den Haag noch ein Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen.

Martin Hansen kam aus der eigenen Hälfte und schlich sich in den PSV-Strafraum, wo ihn kein Gegenspieler so wirklich auf dem Zettel zu haben schien. Hansen nahm mit der Freistoßflanke seines Mitspielers Kenji Gorré Fahrt in Richtung Elfmeterpunkt auf, sprang nach vorne ab, erwischte den Ball dabei perfekt mit der Hacke und erzielte nicht nur den Ausgleich, sondern auch eines der wohl schönsten Tore, das ein Torhüter je im Profifußball erzielt hat.

Doch genug der Worte - schaut es Euch doch einfach selbst an.