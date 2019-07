96-Neuzugang Marvin Ducksch gereizt: Sein Knie macht Stress

Den ersten Stresstest gegen Hartberg (Samstag, 18 Uhr) kann Marvin Ducksch mitmachen. Wahrscheinlich wird er auch am Sonntag gegen Rostow (16 Uhr) fehlen. Sein Knie macht Stress. „Alles in Ordnung“, sagte Ducksch noch am Freitag, nachdem er kurz vor Trainingsschluss und zusammengerchnet dreieinhalb Stunden Training die Spielform abbrechen musste.