"Wird viel Spaß machen": Eine Option für die 96-Startelf ist Beier aber (noch) nicht

Der jüngste Profi schleppt den Ballsack. Diese Regel gilt auch für Maximilian Beier. Der 18 Jahre junge Stürmer rätselte zunächst, auf welchen Trainingsplatz die Bälle gehören, er entschied sich richtigerweise für den unteren Platz. Beier ist erst seit Donnerstag Spieler von Hannover 96 und spielte am Samstag für ein paar Minuten. „Man hat gesehen, dass er in Tiefe und Tempo ein anderer Spielertyp ist, als wir ihn haben“, sagt Trainer Jan Zimmermann, „wir haben uns schon was dabei gedacht.“

Beier hatte am Dienstag selbst offensichtlich Spaß im 96-Training. „Eine gute Intensität“ habe das Training gehabt, sagte der Trainer. Je mehr Neue mit Qualität dazukommen, so der Eindruck, desto intensiver die Spielformen.

Eine Alternative auch auf den Flügeln

Und die Tore in der Europa League? Zwei in einem Spiel, als Hoffenheim mit 4:1 gegen Gent gewann. Das 1:0 erzielte Beier mit Willen und per Kopf. Beim 3:0 zog er aus 17 Metern ab und traf in den Torwinkel.

Ob Beier in Darmstadt schon ein Thema für die Startelf sein könnte? „Nein“, sagt Zimmermann knapp. In der Spitze hat er aktuell nur noch Hendrik Weydandt vor sich. Beier kann auf die Flügel ausweichen und für Linton Maina kommen. Bei Maina, der nach der 14-Tage-Quarantäne noch einen Fitnessrückstand aufholen muss, reiche es noch nicht für anderthalb Stunden, „aber für mehr als 45 Minuten“, glaubt Zimmermann.

Auf dem linken Flügel macht es Philipp Ochs dem neuen Leihspieler aktuell schwer. Im Training präsentierte sich Ochs in Top-Verfassung. Aber Beier hat Zeit, jung, wie er ist.