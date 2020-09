"Dürfen ihn nicht überheizen": Patrick Twumasi wohl keine 96-Option für Würzburg

Klar ist: Bis der schnelle Flügelflitzer für 96 eine echte Verstärkung ist, muss er erst mal langsam aufgebaut werden. „Jeder Tag, an dem er trainiert, tut ihm und uns gut. Wir dürfen ihn nicht überheizen, sodass der Junge in ein Loch fällt. Das ist ein ganz schmaler Grat“, sagt Kocak.

Und für den Trainer ein Balanceakt. Twumasi ist als „Unterschiedsspieler“ verpflichtet worden, nutzen kann der Trainer das Potenzial des 26-Jährigen aber wegen mangelnder Fitness noch nicht. In seiner Heimat Ghana hat sich Twumasi vor dem Wechsel zwei Monate mit einem Personal-Coach fitgehalten. An seinem freien Tag hat der Rechtsfuß zuletzt individuell mit Reha- und Athletiktrainer Dennis Fischer geschuftet. „Aber Mannschaftstraining ist noch mal etwas ganz anderes“, sagt Kocak.

An ein Elf-gegen-elf ist nicht zu denken

Die Herausforderung: Die Balance zu finden, Twumasi fit zu bekommen, ins Team zu integrieren und die Vorstellung vom Kocak-Fußball zu implementieren. Das Problem dabei: die Zeit. Kocak wird den Ghanaer irgendwann gezwungenermaßen ins kalte Zweitligawasser schmeißen müssen und schauen, wie er reagiert. „Wir haben leider kein Testspiel, in das wir ihn mal reinhauen können und sehen, wie er im Spiel funktioniert“, so Kocak.

In den paar Minuten am vergangenen Wochenende in Bremen (0:2) war nur zu sehen, dass Twumasi noch Zeit braucht. Im Training ist an ein Elf-gegen-elf nicht zu denken, dafür ist der Kader zu dünn. Kocak muss also hoffen, dass der Ghanaer schnell die Anpassung an das Niveau schafft und die nötige Fitness erreicht.