"Haben nicht die Zeit": Kocak bei Königstransfer Twumasi in der Zwickmühle

Bei seinen Kurzeinsätzen zuletzt zeigte Twumasi jedenfalls nicht, warum 96 ihn verpflichtet haben könnte, was sie in ihm gesehen haben könnten. Auch im Training braucht der 26-Jährige immer mal wieder einen Anschub. „Mal zeigt er, was er kann, mal weniger“, berichtet Kocak.

Schon bei seiner Ankunft in Hannover hatte Kocak auf Fitnessdefizite hingewiesen. Twumasi hatte zwei Monate lang nicht richtig trainiert. „Er braucht Spiele, aber wir sind nicht in der Lage, einem Spieler Einsätze zu schenken“, erklärt Kocak. „Bei uns geht’s um Punkte, wir haben nicht die Zeit, etwas ausprobieren und ihm Minuten geben zu können, damit er herankommt.“ Twumasi ist hintendran. Das ist eine gute Nachricht für alle anderen Stürmer, aber eine schlechte für 96, wenn der teuerste Einkauf nicht einschlägt.