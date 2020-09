Neunter Neuer: Patrick Twumasi unterschreibt Drei-Jahres-Vertrag bei 96

Das Geld geht an Deportivo Alavés, das Twumasi (Marktwert laut transfermarkt.de: 2,50 Millionen Euro) vergangene Saison an den türkischen Erstligisten Gaziantepspor auslieh (26 Spiele, sechs Tore, fünf Vorlagen). Der Rechtsfuß ist an vorderster Front flexibel einsetzbar, im Zentrum wie auch auf den Flügeln, und hat bisher drei Länderspiele für sein Heimatland absolviert.

Gerhard Zuber freut sich über die neue Offensivkraft: "Mit Patrick Twumasi bekommen wir einen sehr variablen Offensivspieler. Er kann auf beiden Flügelpositionen spielen, aber auch als zentraler Stürmer. Patrick ist schnell, technisch versiert und hatte auf seinen bisherigen Stationen immer ausgezeichnete Scorerwerte."

"Immer davon geträumt"

In seiner Fußballkarriere hat der Twumasi schon so einige Vereine und Länder gesehen: In acht Jahren Profifußball spielte er bereits in fünf ersten Ligen, vor allem in Osteuropa (Lettland, Russland). Seine mit Abstand längste Zeit verbrachte der Ghanaer beim FC Astana. In Kasachstan spielte er mit Unterbrechungen insgesamt viereinhalb Jahre - und schaffte in der Saison 2015/16 sogar den Sprung in die Gruppenphase der Champions League.

Twumasi sagt: "Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Ich habe immer davon geträumt, in Deutschland zu spielen und freue mich, nun ein Teil von Hannover 96 zu sein."