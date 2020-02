Neu-96er Philipp und Ex-96er Timo Ochs: Klarer Fall von "Bei der Geburt getrennt"?

Kurz vor dem Ende der Transferperiode, am 31. Januar, ist Philipp Ochs ablösefrei aus Hoffenheim zu Hannover 96 gestoßen. Der 22-Jährige soll auf der linken Außenbahn für Tempo und reichlich Wirbel sorgen. Klingt nach einem Schnäppchen, schließlich ist der gebürtige Wertheimer vielfacher Junioren-Nationalspieler.

Ein Ochs zwischen den Pfosten

Aber Moment. Ochs, war da nicht schon mal was bei 96? Ja, ist aber schon ein paar Jahre bzw. Jahrzehnte her. Noch im alten Jahrtausend stieß ein gewisser Timo Ochs zu den Roten. Ein Torhüter. Doch dazu gleich mehr. Wer sich noch an Timo erinnert und sich jetzt Philipp anschaut, entdeckt eine erstaunliche Ähnlichkeit. Oder etwa nicht?

Trotz der Übereinstimmung beim Aussehen und beim Nachnamen: Verwandt sind die beiden nicht, Philipp hat einen älteren und einen jüngeren Bruder - beide ebenfalls Fußballer. Aber Torhüter und Linksaußen haben ja angeblich immerhin eine gemeinsame Charaktereigenschaft. Spaß beiseite, jetzt mal im Ernst...