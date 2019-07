Hannover 96: Neuzugang Sebastian Jung ist der Experte für heiße Sachen 

Sebastian Jung ist ein Serientyp. Aktuell schaut er sich das Motorraddrama „Sons of Anarchy“ an. Die Verletzungsserie wurde in den vergangenen Jahren ein Drama für Jung. Auf den Kreuzbandriss folgten erschütternde Kapitel, die meistens von muskulären Problemen handelten.

Jung ist bisher Mister 100 Prozent

Nach der Leidenszeit in Wolfsburg „waren jetzt keine 100 Angebote da“, gibt er zu. Aber einige waren es doch: Das von 96 nahm er an, weil, sagt er, Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka ihn überzeugten. „Sie wollen, dass ich fit bleibe.“ Das klappt seit den zweieinhalb Wochen ausgezeichnet bei dem Rechtsverteidiger. „Bisher habe ich kein Training und keinen Test verpasst“ – und alle um ihn herum klopfen auf Holz.

Fit – auch im Kopf. Dafür hat er einen Gehirncoach. Mit dem Neuroathletiktrainer Lars Lienhard bespricht er sich alle sechs bis acht Wochen. Lienhard macht Tests und Übungen, damit Jung die Wahrnehmung verbessert oder die Muskeln richtig ansteuert.