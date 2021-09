Rolle gefunden? Nach Anlaufschwierigkeiten wird Kerk bei 96 zum Topscorer

Das Siegtor gegen St. Pauli, die Vorlage zum 1:0 in Kiel für Sebastian Ernst, das 2:0 selbst erzielt. „Das ist der Maßstab“, sagte Sebastian Kerk über die ruhige, kontrollierte und erfolgreiche 96-Spielweise der ersten Hälfte in Kiel. Kerk glänzt endlich in seinem eigenen Spielfilm beim Hollywood SV von 1896. In der Hauptrolle als aktueller Topscorer von Hannover ähnelt er äußerlich einem Wildling aus der Serie „Game of Thrones“. Anzeige Kerk ist eigentlich kein Freund von TV-Spektakeln. „Keine Zeit“, erklärte er in einem Interview. Er dreht lieber eine eigene Torserie. Zehn Treffer und zehn Vorlagen waren es in der vergangenen Saison in Osnabrück. Den Oscar für den besten Standardschützen hatte er sich mit drei Elfmetern und vier verwandelten Freistößen verdient. Sein sportliches Alleinstellungsmerkmal ist der starke linke Fuß. Deshalb wollte 96-Trainer Jan Zimmermann ihn holen. Für 50 000 Euro kam er.

Sein roter, langer Bart erinnert ans Outfit des „Game of Thrones“-Helden Tormund, der entschlossen gegen unheimliche Monster kämpft und einen Riesen besiegt. Kerk kämpfte gegen sich selbst, seit er in Hannover spielte. Achillessehnenprobleme machten ihm zu schaffen. Außerdem schien ihm die rechte Bindung zu den Spielpartnern zu fehlen. Daheim hielt ihn das in Hannover geborene Töchterchen Elea Kaia auf Trab. „Es ist für ihn leichter mit Sebastian Ernst und mit Gaël Ondoua dahinter“, meint Manager Marcus Mann. Direkt hinter den Stürmern und nah am Tor, dort sieht Kerk seine Rolle – darin ist er sich mit Trainer Jan Zimmermann einig. „Er sieht mich eher im Zen­trum“, berichtete Kerk vor einigen Wochen. „Da habe ich meine Stärken. Ich kann meine Mitspieler und mich selbst dort in Szene setzen.“ So wie er es für Ernst tat vor dem 1:0 in Kiel. Gegen St. Pauli zunächst nur in der B-Besetzung Mit Ernst und Kerk hat 96 nun zwei „Zehner“, die außerdem beide Sebastian heißen. Aus dem neuen 96-Gebilde nach den vielen Transfers im August kann Zimmermann den 27-Jährigen gar nicht mehr herausnehmen. Dabei fand sich der „Gamechanger“ des St.-Pauli-Spiels zunächst nur in der ­B-Be­setz­ung. Kerk kam erst in der 8. Minute ins Spiel, weil Mike Frantz sich verletzt hatte. In Darmstadt vor der Länderspielpause hatte sich Kerk – ähnlich wie seine Teamkollegen – versteckt und entsprechend mit 0:4 verloren.



