96-Neuzugang Stolze zufrieden mit Pflichtspielpremiere: "Ein schöner Auftakt"

Der 1. Spieltag hat für Sebastian Stolze auch gleich den ersten Pflichtspieleinsatz für Hannover 96 mit sich gebracht. Der 26-Jährige, der ablösefrei aus Regensburg gekommen ist, startete auf Rechtsaußen, tauschte auch mal die Seite mit Florent Muslija und beackerte beim 1:1 an der Weser die Außenbahnen, bis er in der 78. Minute ausgewechselt und durch Philipp Ochs ersetzt wurde.

Stolze zeigte in Bremen, warum 96 ihn geholt hat, bewies Tempo und das Auge für schnelles Direktspiel, trat für einen Offensivspieler allerdings noch zu selten in Erscheinung. Positiv aber auf jeden Fall, wie er Rechtsverteidiger Sei Muroya bei der Defensivarbeit unterstützte. "Das war ein schöner Auftakt", resümierte Stolze. "Trotzdem haben wir im Hinterkopf, dass wir das Spiel am Ende gewinnen können."