Fünf Corona-Fälle im Nationalteam: 96-Neuzugang Simon Falette in Quarantäne

Fünf Spieler der Nationalmannschaft Guineas sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden - Simon Falette ist zwar nicht darunter, allerdings hat sich der neue Innenverteidiger von Hannover 96 jetzt erst einmal wie alle anderen Mitspieler in Quarantäne begeben müssen.

Am Samstag hatte Falette 90 Minuten mit dazu beigetragen, dass Guinea Kap Verde mit 2:1 bezwungen hat. In diesem Spiel kamen die fünf positiv getesteten Spieler, darunter Liverpools Naby Keita, schon nicht zum Einsatz. Ob die Partie am Dienstag gegen Gambia stattfindet, ist noch unklar.