"Ich bin immer bereit": Bringt Kocak 96-Neuzugang Falette direkt von Anfang an?

Ein Neuzugang am Mittwoch auch am Parkplatz an der HDI-Arena. Unschwer zu erkennen am Frankfurter Kennzeichen mit der Buchstabenkombination SF – für Simon Falette. Hannover 96 hat den Innenverteidiger ja bereits am 5. Oktober – dem letzten Transfertag – von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Doch erst am Mittwoch konnte der 28-Jährige sich bei seinem neuen Verein vorstellen. Er hatte zuvor noch landsmannschaftliche Verpflichtungen, flog nach Portugal zu einem Länderspiel mit Guinea gegen Kap Verde (3:2).

Weil es Corona-Fälle im Nationalteam gab, musste er zwei negative Tests vorweisen, bevor er seine neuen Kollegen begrüßen durfte. „Wir haben gut trainiert, es war auch schön, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen“, meinte Falette nach der Premiere. „Sie haben schon gesagt, dass es nicht so intensiv war wie die letzten Tage. Als erstes Training war das sicherlich gut für mich. Aber ich fühle mich fit.“