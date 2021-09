"Voll im Saft": 96-Neuzugang Hinterseer deutet seine Qualitäten direkt an

Nach dem langen Flug aus Südkorea landete Lukas Hinterseer am Dienstag zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz bei Hannover 96. Der 30-Jährige kam sofort gut an, er redete mit allen, am längsten mit Trainer Jan Zimmermann. Ein erstes Training, wie zugeschnitten auf den Strafraumstürmer: 96 übte Kombinationen Richtung Strafraum – in jene Zone, in der Torjäger Hinterseer sich am wohlsten fühlt. Die ersten Trainingstore erzielte der Österreicher auch schon. Er stehe „voll im Saft“, sagte er später.

Einen halben Tag war Hinterseer im Flugzeug unterwegs ge­we­sen, um von seinem Trip nach Südkorea zurückzukehren. Einige Sprachkenntnisse für den Alltag hatte er dort gesammelt, er schoss Ulsan Hyundai mit sechs wichtigen Treffern an die Tabellenspitze. Aber er verzichtete freiwillig auf einen Titel in der K League – fünf Spiele stehen in der Saison noch aus, sieben Punkte beträgt der Vorsprung. Hinterseer zog Hannover vor.