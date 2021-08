Leihe bis Saisonende: Hannover 96 verpflichtet Hoffenheim-Talent Maximilian Beier

"Maxi ist einer, der auf dem Platz unermüdlich arbeitet und so immer für Unruhe in der gegnerischen Defensive sorgen kann", freut sich 96-Sportdirektor Marcus Mann über die Verpflichtung. Der 37-Jährige kennt den Neuzugang bestens, arbeitete in der vergangenen Saison noch als NLZ-Chef der TSG mit dem Nachwuchstalent zusammen. "Mit seinen 18 Jahren ist er noch ein junger Spieler, trainiert aber bereits seit anderthalb Saisons ausschließlich bei den Profis mit und hat in dieser Zeit schon einige Erfahrung im Herrenbereich gesammelt. Er bringt eine gute Schnelligkeit mit und ist zugleich ein laufstarker Spieler."

Beier, der bei 96 die Rückennummer 14 erhält, sammelte in Hoffenheim trotz seines jungen Alters nicht nur die Erfahrung von neun Joker-Einsätzen in der Bundesliga. In der Europa League spielte er in der vergangenen Saison zweimal von Beginn an und erzielte dabei zwei Treffer. In der Regionalliga Südwest sammelte er in 25 Spielen 18 Scorerpunkte.

Schon am Donnerstag soll Beier erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Für das Heimspiel gegen Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) dürfte er allerdings noch keine Option sein.