Der Nächste, bitte! 96 verpflichtet Tom Trybull ablösefrei fürs zentrale Mittelfeld

"Tom Trybull ist nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern auch ein Spieler mit großer Erfahrung, der in England viel erreicht hat. Mit ihm schließen wir die Lücke zwischen Defensive und Offensive. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Mentalität passt Tom genau zu dem Weg, den wir bei 96 eingeschlagen haben", freut sich Trainer Jan Zimmermann.

Der gebürtige Berliner wurde fußballerisch ausgebildet bei Union Berlin und Hansa Rostock, wo er als 17-Jähriger auch sein Profidebüt gab. Es folgten die Stationen Bremen, St. Pauli, Fürth, Den Haag und seit 2017 schließlich Norwich City, wo er auch den Aufstieg in die Premier League feierte. In der vergangenen Spielzeit war der frühere Jugendnationalspieler nach Blackburn verliehen.

Trybull erinnert sich gut an Spiele in Hannover

"Die Zeit in England war für mich sehr prägend und hat mich als Person und Spieler wachsen lassen. Jetzt freue ich mich aber sehr darüber, wieder nach Hause zu kommen", sagt Trybull, der kürzlich den Vertrag mit Norwich aufgelöst hat. "Ich erinnere mich gut an Spiele in Hannover, als ich noch auf der anderen Seite stand, und weiß, wie großartig es ist, wenn hier das Stadion voll ist."

"Tom ist ein Spieler, den schon immer seine strategischen Fähigkeiten und sein taktisches Verständnis ausgezeichnet haben", sagt 96-Sportdirektor Marcus Mann über den Neuen, der die Rückennummer 6 erhält. "Er hat eine hohe Spielintelligenz und nimmt aktiv am Spielaufbau teil. In den vergangenen Jahren auf der Insel hat er sich die englische Zweikampfhärte angeeignet."

Trybull muss sich jetzt erst einmal für fünf Tage in Quarantäne begeben, ehe er zur Mannschaft stoßen darf.