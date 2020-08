Guter Start von Schindler und Co.: Die 96-Zugänge hinterlassen schon Eindruck

Das macht Lust auf mehr: Im ersten Test von Hannover 96 gegen den HSC (5:2) hatte sich Debütant Mike Frantz im Eiltempo in den Vordergrund gespielt. Und auch im zweiten Test gegen Roda Kerkrade (3:1) gab es wieder eine "königliche" Premiere bei den Roten. Köln-Leihgabe Kingsley Schindler war an den ersten beiden 96-Toren direkt beteiligt: Nach einem Tempodribbling holte er einen Elfmeter raus (1:0 Weydandt, 56.), den zweiten „Henne“-Treffer bereitete er zwei Minuten später mit einer punktgenauen Flanke aus dem Halbfeld in den Sechzehner vor. Und das als Rechtsverteidiger. Der schnelle Außen half wegen fehlender Alternativen hinten aus und brachte von dort aus richtig Tempo rein.

Auch wenn er für die Saison eine Position weiter vorne eingeplant ist, hat Schindler gegen Kerkrade schon bewiesen, dass er 96 besser machen kann. Kein Wunder, denn zu Kieler Zeiten gelangen ihm mal 17 Torbeteiligungen in einer Saison (12 Tore, 5 Vorlagen). An diese Leistung will er in Hannover anknüpfen, einen ersten Vorgeschmack hat er schon geliefert.