Hinterseer, Ondoua und Beier: Die Neuen bei 96 reißen ihre Mitspieler mit

Es zeigte sich ja kein komplett neues Hannover 96, das die 16.100 Zuschauenden am Samstag beim 1:0 gegen St. Pauli sahen. Aber es waren die neuen Gesichter, die Stabilität brachten, Einsatz zeigten, Probleme lösten und damit alle anderen Mitspieler mitzogen. Stürmer Lukas Hinterseer, Mittelfeldabräumer Gaël Ondoua und der 18 Jahre junge Maximilian Beier belebten ein 96, das beim 0:4 in Darmstadt so leblos untergegangen war.

Ganz vorne macht nun Hinterseer die Musik. Der 30 Jahre alte Österreicher bringt neue Gesten in den Angriff, kombiniert gut mit, hilft Mitspielern und bereitete das 1:0 vor. Mit drei Torabschlüssen nähert er sich außerdem seinem ersten Torerfolg. Trainer Jan Zimmermann hatte gleich bemerkt, „dass Lukas sich in der Mannschaft wohlfühlt und er uns sofort helfen kann“. Einen mitreißenden Typen hat sich 96 offenbar fürs Sturmzentrum geangelt.