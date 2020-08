Noch zwei bis drei Neue in dieser Woche: Der Transfer-Fahrplan von Hannover 96

Die 96-Fans haben etwas warten müssen auf einen neuen Außenverteidiger nach vier Abgängen (Jung, Korb, Albornoz und Ostrzolek), jetzt ist er da. Der siebte Sommereinkauf ist ein Star aus Fernost, Nationalspieler Sei Muroya (26) hat für drei Jahre unterschrieben und landet am Montag bei 96. Wegen glücklicher Flugverbindungen steht der Medizincheck sogar einen Tag früher an als zunächst geplant. Der Japaner soll nicht der einzige Neue sein, der in dieser Woche in Hannover landet. Offene Planstellen gibt es noch einige.

Auf der linken Abwehrseite bislang nur Ochs Mit Muroya hat 96 neue Abwehrkraft dazugewonnen, aber defensiv soll er nicht die einzige Verstärkung bleiben. Ein weiterer Außenverteidiger soll kommen – vorzugsweise für die linke Seite, auf der gerade Philipp Ochs (23) einziger 96-Profi ist. Es fehlt an der Breite und Alternativen, so ist der Aufstiegswunsch kaum zu realisieren. Sicher ist, dass bis zum Saisonstart auch ein weiterer Sechser kommen wird – als Ersatz für Waldemar Anton (zum VfB Stuttgart). Darmstadts Victor Palsson bleibt ein Kandidat, bekam aber zuletzt offiziell ein Wechselverbot von den „Lilien“-Bossen. Gut möglich, dass das nur fürs Pokern um die Ablöse ist. Bis sich eine Seite bewegt, wird es noch dauern.

Zu- und Abgänge: Das sind die Sommertransfers von Hannover 96 (Saison 2020/21) Zugänge: Sei Muroya (ablösefrei, vom japanischen Erstligisten FC Tokyo)

Kocak wünscht sich Tempo - Arslan kein Thema mehr Dennoch soll der Kader bis zum Trainingslager (23. bis 30. August) weiter Form annehmen. Zwei bis drei Neue, so wünschen es sich die 96-Entscheider, könnten in dieser Woche kommen. Intern hat Kenan Kocak seinen Wunsch nach Tempo bei den Transfers hinterlegt. Schließlich braucht sein Spielstil einiges an Fitness und Vorbereitung, da könnten allzu späte Transfers Probleme machen. Der 96-Coach wünscht sich, dass zeitnah etwas passiert. Es fehlt in Hannover noch an den großen, erfahrenen Namen zum Zweitligaspitzenteam. Kocak sagt auf Nachfrage: „Wir haben noch offene Positionen und offene Fragen, was den Kader anbelangt.“

Außer einem Außenverteidiger und einem Sechser soll auch ein spielstarker und vor allem torgefährlicher Achter für die Mittelfeldzentrale kommen. Türkische Medien berichten über ein 96-Interesse an Tolgay Arslan. Der Ex-Hamburger spielt in der Süper Lig bei Fenerbahçe. Nach SPORTBUZZER-Infos hat 96 sich mit dem 29-Jährigen tatsächlich mal befasst – aber mehr wird wohl nicht daraus. Einerseits verdient Arslan in der Türkei kolportierte 2 Millionen Euro pro Jahr – und zwar netto. Völlig unbezahlbar für den deutschen Zweitligisten. Andererseits ist er 96 auch nicht torgefährlich genug.

