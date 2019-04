Hannover 96 zeigt Rassismus-Fall an: Lübeck-Fans beleidigen U23-Talent

"Hier wurden Grenzen weit überschritten"

"Chris saß nach Abpfiff mit Tränen in den Augen in der Kabine und war fix und fertig. Er ist während des Spiels dauerhaft und massiv beleidigt worden. Natürlich steckt so ein junger Kerl das nicht einfach weg", sagte Michael Tarnat, Hannovers Nachwuchschef, am Donnerstag. "Hier wurden Grenzen weit überschritten, weswegen wir uns auch dazu entschieden haben, die Sache beim Verband anzuzeigen."