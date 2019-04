Mit dem NFV on tour: 96-Talent Luis Podolski trifft schon fast wie der große "Poldi"

Ein Sieg in der Kulturhauptstadt Plovdiv (3:0) gegen Botev und zwei Niederlagen gegen die U15-Auswahl Bulgariens (1:2, 1:3) in Sofia nahmen die Talente Niedersachsens mit. Verbandstrainer Martin Mohs hatte zehn Talente von 96 dabei – Luis Podolski ist sein Kapitän.

Der Mittelfeldspieler schoss gegen die Nationalmannschaft Bulgariens in der ersten Partie das 1:0. Das 1:2 fiel erst in der Schlussphase. „Mit ein bisschen Glück holen wir im ersten Spiel ein Remis und gewinnen die zweite Partie sogar. In beiden Spielen kassieren wir spät noch entscheidende Tore“, sagte Luis. „Sportlich bleibt am Ende die Erkenntnis, dass wir auf internationalem Niveau mithalten können, wenn wir als Mannschaft ans Limit gehen.“ Körperlich musste die NFV-Auswahl ans Limit gehen gegen die physisch stärkeren Nationalspieler Bugariens.