Direktes Duell zwischen Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou: Ex-96er glänzen mit Toren 

Ihlas Bebou und Niclas Füllkrug spielten in der vergangenen Spielzeit noch zusammen für Hannover 96. Im Sommer wechselten sie den Verein (Bebou zu Hoffenheim, Füllkrug zu Bremen), um in der Bundesliga zu bleiben. Am Samstag standen sich die Ex-96er im direkten Duell gegenüber - und beide konnten sich in die Torschützenliste eintragen.