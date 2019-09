Kreuzbandriss! Ex-96er Niclas Füllkrug fällt monatelang aus 

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Holstein Kiel in Form

Derbyheld Füllkrug mit guter 96-Zeit

In der vergangenen Saison stand Niclas Füllkrug noch bei Hannover 96 unter Vertrag, verpasste aber ebenfalls einen Großteil der Saison wegen eines Knorpelschadens. Jetzt also der erneute Rückschlag. 96-Fans verbinden mit Füllkrug vor allem seinen Treffer im Derby gegen Eintracht Braunschweig am 15. April 2017, der zum 1:0-Sieg führte. Auch sonst hatte der Stürmer eine durchaus erfolgreiche Zeit an der Leine - und erzielte in 75 Spielen für die Roten insgesamt 21 Tore und gab neun Vorlagen.