Ex-Tennisstar und 96-Fan Nicolas Kiefer: Transfers von Aogo und Stendera waren "Panikreaktionen"

Kiefer fragt: „Wo ist die Strategie, wo ist das Konzept?“ Er wird 96 weiter unterstützen, aber: „Früher war jedes Heimspiel Pflicht.“ Das ist jetzt nicht mehr so.

Kiefer hätte sich einen „kompletten Umbruch“ gewünscht, „nur mit jungen Spielern, die hungrig sind“. Zu einem Neuanfang hätte für ihn auch das angedachte Hannover-Modell mit Altin Lala und Steven Cherundolo an der Seite des aktuellen Sportdirektors Jan Schlaudraff gezählt, „Christian Schulz sollte 96 auch noch mehr einbinden“.

„Die Tabelle lügt nicht“, weiß Nicolas Kiefer. Die weist 96 als Zwölften mir nur fünf Punkten aus fünf Spielen aus. Für den 96-Fan Kiefer ist das schmerzhaft. Den einzigen Sieg, das 3:0 bei Wehen-Wiesbaden, will er „nicht zu hoch bewerten, andere Mannschaften hauen die auch klar weg“. Das Fazit des Ex-Tennisstars: „Es sieht nicht gut aus.“ Die beiden letzten Transfers von Dennis Aogo und Marc Stendera wertet er als „Panikreaktionen“.

Kiefer ließ sich in seinem Match von mehr als 1000 Zuschauern auf dem heimischen Center Court zum 5:7, 6:4, 10:4-Sieg gegen Alexander Waske klatschen, am Ende hatten die Berliner das Finale gegen Bohlsbach mit 5:1 gewonnen. „Wir hatten eine Superunterstützung, das war genial“, freut sich Kiefer. Anschließend wurde entsprechend kräftig gefeiert. „Es war ein bisschen wie auf der Tour, da kommen viele Erinnerungen von früher hoch.“

Es war ein bisschen wie früher: Nicolas Kiefer, Arnaud Clément, Thomas Enqvist und Magnus Larsson – gleich vier ehemalige Top-Ten-ATP-Spieler traten für die Herren 40 des SCC Berlin im Final Four um die deutsche Meisterschaft an.

Der Traum-Erfüller

Amin ist elf Jahre alt, mit seiner ADHS-Störung eckt er in der Schule häufig an. Doch seitdem er Tennis spielt, ist er ein anderer Mensch, seine Noten sollen sich verbessert haben. Seine Mutter berichtet, dass Amin nun sogar in Mathe und Englisch punkten kann. Nicolas Kiefer hat vorige Woche mit ihm trainiert. „Er kämpft wie ein Tiger und setzt Ratschläge sehr schnell um“, berichtet der ehemalige Weltranglistenvierte.

Kiefer engagiert sich seit mehr als 15 Jahren für die Aktion Kindertraum – und jetzt ist wieder Zeit für das große Benefiz-Golfturnier. Unterstützt wird die Aktion von Friedrich-Wilhelm Knust, Betreiber des Golfplatzes in Gleidingen. Dort wird das Turnier am kommenden Samstag (14. September) ausgetragen. Beginn ist um 10 Uhr.

Ute Friese, die das bundesweite Projekt Aktion Kindertraum vor 21 Jahren in Hannover gegründet hat, will mit dem Erlös zwei schwerkranke Jungen unterstützen, einer von ihnen Amin. Der Verein zahlt seit einem Jahr die Trainingsstunden in einem Tennisverein.

Bis zu 150 Golfer können an dem Turnier in Gleidingen teilnehmen – auch Anfänger. Kiefer ist keiner mehr. „Mein Handicap ist erstmals einstellig und liegt bei 9,5“, sagt er vor dem 7. Charity-Turnier.

Abends gibt’s eine Gala mit Siegerehrung und Tombola im Dormero-Hotel. Hauptgewinn ist eine Reise für zwei Personen in den Robinson Club Khao Lak in Thailand. Anmeldeschluss fürs Turnier ist Donnerstag.