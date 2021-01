Qualität, Mentalität: Woran liegt es, dass 96 keine Konstanz in seine Auftritte kriegt? 

Heimspiel, Sieg, Auswärtsspiel, Niederlage - so begann die Saison für ein wankelmütiges Hannover 96. Irgendwann gewann die Mannschaft von Kenan Kocak aber nicht mehr zu Hause, dafür auswärts. Dann war das Jahr endlich vorbei - und 2021 schien alles besser zu werden. Zwei Siege zum Auftakt, dann das 2:3 gegen St. Pauli als die Roten die erste Hälfte verpennten. Nur ein Ausrutscher bei der Klettertour nach oben? Bei zugegebenermaßen derzeit sehr schwachen Nürnbergern folgte ein furioses 5:2.

In Karlsruhe sollte gegen einen deutlich formstärkeren Gegner nachgelegt werden. Aber Pustekuchen, stattdessen gab es den nächsten Rückschlag. Es wirkt wie ein permanentes Hin und Her bei 96, wie ein ständiges Auf und Ab. Im Großen und Ganzen scheint sich 96 in seinen Leistungen stabilisiert zu haben, eine Formation gefunden zu haben, doch bei den Ergebnissen fehlt es nach wie vor an Konstanz. Woran liegt das?