Gründe für die Ernüchterung: Daran hat es bei Hannover 96 in Paderborn gehapert

Das kann sie auch nicht – und das hat Kocak auch nicht zu verantworten. Es ist eine Folge der späten Transfers. Mit Jaka Bijol und zuletzt Simon Falette sind zwei als Säulen des Teams geplante Transfers spät realisiert worden. Beide waren dann auf Länderspielreise. Kocak machte vor dem Spiel in Paderborn klar, dass er „noch nicht einmal komplett mit allen Neuen trainieren“ konnte. Die Abläufe konnten nicht eingeübt werden. Das muss jetzt mangels Zeit in den Spielen nachgeholt werden – und wird dadurch auf längere Zeit fehlerbehaftet bleiben.

Mit Masken hat Hannover 96 jedenfalls nicht gespielt in Paderborn, auch wenn der Trainer sagt: „Wir haben nicht unser Gesicht gezeigt.“ Die 0:1-Niederlage ärgert Kenan Kocak, aber nicht nur ihn. Auf den (zu?) viel gefeierten Derbysieg folgte ein Spiel, in dem nicht viel zusammenpasste. Ein Erklärungsversuch in sechs Akten.

(2) Neue Abwehr

In Paderborn hat Kocak mit Falette einen neuen Verteidiger in die Startelf eingebaut, der zuvor nur dreimal mit der Mannschaft trainiert hatte. Das war unter zwei Aspekten eine heikle Entscheidung. Zum einen wurde damit Marcel Franke vor den Kopf gestoßen, der noch beim Sieg gegen Braunschweig mithalf.

Zum anderen können die notwendigen, Sicherheit gebenden Mechanismen in der Viererkette gar nicht funktionieren. Wie verschiebt man sich, wann muss man raus- und wann reinrücken? „Ich bin erst kurz da und werde meine Kollegen immer besser kennenlernen“, erklärt Falette. „Aber ich denke, das entwickelt sich von Tag zu Tag.“ Kocak wird ab jetzt konsequent auf seine neue Elf setzen müssen, mit Falette und Bijol in der Stammelf. Und hoffen, dass sie schnell zusammenwächst.

(3) Allgemeine Verunsicherung

Torwart Michael Esser schoss einen Paderborner Stürmer an, stolperte einen Rückpass fast ins Aus. Diese Unsicherheit hatte Esser aber nicht exklusiv, sie zog sich von Beginn an durch die komplette Mannschaft. Ob das an der neu formierten Abwehr lag oder an der Einstellung – das 96-Gebilde wackelte jedenfalls.

Viele Spieler brachten nicht ihre gewohnte Leistung und waren Ausfälle. Kevin Schindler hörte auf, weiter zu verteidigen, weil er dachte, der Ball war im Seitenaus, war er aber nicht. Mike Frantz und Dominik Kaiser fanden im Mittelfeld in Hälfte eins gar nicht statt. Kaiser steigerte sich zumindest später. Linton Maina pumpte schon nach zehn Minuten und zwei Sprints – wie kann das sein?

(4) Taktische Ausrichtung

Vor den beiden defensiven Mittelfeldspielern Kaiser und Frantz sowie vor den Stürmern Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt klaffte eine Riesenlücke im zentralen Mittelfeld. Grund: Maina und Genki Haraguchi klebten an den Außenlinien. Der Japaner, eigentlich der 96-Spielmacher, war so komplett raus aus dem Spiel. Erst nach der späten Umstellung auf die Mittelfeldraute in Hälfte zwei nahm Haraguchi am Spiel teil. Er gehört ins Zentrum.

(5) Auswärtsschwäche

Saisonübergreifend hat 96 das fünfte Ligaspiel in Folge verloren, im Pokal allerdings in Würzburg gewonnen. „Wie wir spielen wollen, ist unabhängig davon, ob wir auswärts oder zu Hause spielen“, sagt Kocak. Dennoch spielt 96 in der HDI-Arena aggressiver als auswärts, da fühlt sich die Mannschaft scheinbar unschlagbar. Auch das eine Frage der Einstellung. „Wir dürfen nicht denken, alles läuft von allein“, fordert Hendrik Weydandt.