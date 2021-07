Wenn selbst ein Javi Martínez in Topform nicht geholfen hätte: Das lief bei 96 schief

Die Mitarbeiterin aus Magdeburg auf der Osttribüne wunderte sich in der zweiten Hälfte. „Was ist denn mit Hannover los?“ Mit 2:4 vergeigte ein vermeintliches Zweitligaorchester die Generalprobe gegen den Drittligisten Magdeburg. 96-Trainer Jan Zimmermann hatte eine Elf ausgesucht, die so auch am Samstag in Bremen zum Saisonstart punkten sollte. Aber so wird das nichts werden. Es herrscht Alarmstufe Rot bei den „Roten“ aus Hannover.

„Ich habe den Jungs vorher gesagt: ‚Interpretiert nicht zu viel in die Vorbereitungsspiele rein‘“, sagte Zimmermann zur Startaufstellung. Einige dürften sich ihrer Sache nun nicht mehr sicher sein. Sebastian Kerk, Florent Muslija oder Linton Maina machten den Eindruck, als wollten sie in Bremen gar nicht in die Startelf.