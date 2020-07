Niedersachsens Fußballer des Jahres 2020: Genki Haraguchi landet auf Platz drei

Die Wolfsburgerin Pernille Harder ist mit großer Mehrheit zu Niedersachsens „Fußballer des Jahres 2020“ gewählt worden.

Die 27 Jahre alte Dänin setzte sich bei der Abstimmung unter Niedersachsens Sportjournalisten mit 66,7 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich vor Martin Kobylanski vom Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig (15,7 %), Genki Haraguchi von Hannover 96 (11,7 %) und dem früheren Havelser Deniz Undav vom Drittligisten SV Meppen (5,9 %) durch. Harder wurde mit 27 Treffern Torschützenkönigin in der Bundesliga der Frauen und hatte so maßgeblichen Anteil am nächsten Meistertitel des VfL Wolfsburg.