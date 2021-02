Der unglaubliche Hult: Doppelter Derbyheld wird immer mehr zum Glücksgriff für 96

Niklas Hult reckt die linke Faust nach oben, an der die Mund-Nasen-Maske baumelt, lächelt in die Kamera: „Wir sind Derbysieger – jaaa!“ Das sind er und Hannover 96 sogar doppelt, und daran hat Hult einen großen Anteil: ein Tor beim Hinspiel-4:1, zwei Vorlagen beim Auswärts-2:1.

Anzeige

Alter Schwede, was für eine Quote! Beim Transfer im Sommer war Hannovers neuer Abwehrheld für viele ein Noname, doch hat er sich als Glücksgriff entpuppt – und in Rekordzeit zum Fanliebling gemausert.