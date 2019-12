Hannover 96 nimmt in Bochum das Sieg-Triple ins Visier: Drei Punkte? Drei Fragen! 

Aller guten Dinge sind drei, so sagt man. Zwei Siege am Stück hat 96 ge­schafft, dem 1:0 auf St. Pauli folgte das 3:2 gegen Aue. Ein Erfolg morgen in Bochum würde das Sieg-Triple perfekt machen.

96 siegt dreimal - und Braunschweig geht unter

Für 96 wäre das auch nichts Alltägliches. Der letzte Dreier-Dreier liegt zweieinhalb Jahre zurück, er gelang in der 2. Liga. Nach dem Heimsieg gegen Düsseldorf (1:0) gewann 96 in Heidenheim (2:0) und besiegte danach den VfB Stuttgart (1:0). Dieser 14. Mai 2017 war auch insofern besonders, als der damalige Aufstiegskonkurrent Braunschweig 0:6 in Bielefeld unterging. 96 fiel so der Aufstieg in den Schoß, das 1:1 in Sandhausen genügte.