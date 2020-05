Trio für die Zukunft: Schmidt, Tarnat und Dabrowski bilden weiter die 96-Talente aus

„Ich gehe davon aus, dass die Verträge jetzt unterschrieben werden“, sagt 96-Profichef Martin Kind. Es geht gar nicht mehr um diese Saison. Die U23 wird vermutlich ebenso wenig in die Saison zurückkehren wie die A- oder B-Junioren in den höchsten Spielklassen.

Schnitt! Die Videohopserei ist nach zwei Monaten Rasenplatzverbot ausgedreht. So lustig sie auch manchmal war, so langweilig wurde es irgendwann, sich beim Ballhochhalten und Eimerzielschießen zu filmen. Die Talente von Hannover 96 haben mehr auf dem Kasten, am Montag verlassen sie ihre virtuelle Welt nach dem Karriereeinschnitt durch die Corona-Krise. Die 96-Jugend kommt nach Hause, in die Akademie des Profiklubs.

Mit einem Etat von 7 Millionen Euro wird möglichst bald die kommende Saison geplant. Am 25. Mai, nach der Entscheidung beim DFB-Bundestag, soll feststehen, dass die Corona-Saison auch in der Jugend unvollendet bleibt. „Dann planen wir die nächste Saison“, kündigt Tarnat an.

Erfolge, aber auch Kritik

Den Zukunftsvertrag schließt 96 nun mit demselben Personal ab. Es gab Erfolge wie die Beförderung einiger Spieler (Simon Stehle, Tim Walbrecht, Mick Gudra) in den Profikader. Es gab andererseits Kritik, weil die U19 in der Bundesliga nicht ganz oben mitspielt und die U23 gegen den Abstieg kämpfen musste. Tarnat müsse sich messen lassen an den Worten, die 96-Mannschaften in die Spitzen der Ligen zu führen – hieß es. Die Realität sieht anders aus. Im Wettrennen um die norddeutsche Spitze behielten Wolfsburg, RB Leipzig, der Hamburger SV und Werder Bremen den Vorsprung gegenüber Hannover.

Ab Montag holen die Spieler ihre Rückstände im Kleingruppentraining auf, Eltern haben keinen Zutritt, sie müssen allerdings eine Freiwilligenerklärung unterschreiben. Tarnat erwartet fast alle zurück: „Die Trainer sind heiß, und die Spieler sind es auch.“