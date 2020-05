Erstes Tor für Augsburg: Ex-96er Noah Sarenren Bazee überzeugt beim Sieg auf Schalke

Im vergangenen Sommer wechselte Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 zum Bundesligisten FC Augsburg. Der heute 23-Jährige kam 2013 von der U17 des TSV Havelse zu den Roten und spielte zunächst für die U19 und die zweite Mannschaft. Im April 2016 wurde er dann von Ex-Trainer Daniel Stendel in den Profikader berufen und überzeugte auf Anhieb.

Auf den ersten Einsatz bei den Fuggerstädtern musste der schnelle Außenspieler allerdings lange warten. Erst am 18. Januar gab er sein Debüt für die FCA-Profis, als er bei der 3:5-Niederlage gegen Dortmund einen Kurzeinsatz erhielt. Es folgten weitere Minuten gegen Frankfurt und Wolfsburg, ehe Sarenren Bazee am Sonntag gegen Schalke 04 erstmals über 30 Minuten auf dem Platz stand.

Bazee besorgt die Entscheidung im Alleingang

Beim Stand von 1:0 für Augsburg wurde der 23-Jährige in der 59. Minute für Ruben Vargas eingewechselt. Doch damit nicht genug: In Minute 76 folgte sein großer Moment. Salif Sané, der ebenfalls eine 96-Vergangenheit hat, klärte einen langen Ball unzureichend. Bazee spritzte dazwischen, setzte sich gegen den Schalker Jonjoe Kenny durch, zog an Sané vorbei und schlenzte die Kugel schließlich sehenswert ins rechte Eck. Damit sorgte er quasi im Alleingang für die Entscheidung und stellte auf 2:0.

In der Nachspielzeit ließ Teamkollege Sergio Cordova sogar noch das 3:0 folgen und sorgte für einen deutlichen Auswärtssieg der Augsburger auf Schalke. Noah Sarenren Bazee, der nun endgültig beim FCA angekommen ist, hatte maßgeblichen Anteil an diesem wichtigen Sieg.