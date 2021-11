Erst zehn Tore nach 14 Spielen: So harmlos war Hannover 96 noch nie

14 Spiele, 14 Punkte und ein erschreckendes Torverhältnis von 10:18 - Hannover 96 läuft den eigenen Ansprüchen aktuell hinterher. Am Freitagabend gegen den SC Paderborn zeigte das Team von Jan Zimmermann eigentlich eine ordentliche Leistung und hatte genug Chancen, um den einen oder anderen Treffer zu erzielen. Der Ball wollte aber - wie so oft in dieser Saison - einfach nicht über die Linie. Immerhin kassierten die Roten keinen Treffer mehr und sicherten sich durch das 0:0 zumindest einen Punkt.

Der Torknoten muss dringend platzen

So harmlos wie in der aktuellen Spielzeit war Hannover seit Einführung der Bundesliga zur Saison 1963/64 übrigens noch nie. 96 hatte nach 14 Spieltagen - egal ob in der 1. Bundesliga, in der 2. Bundesliga oder in der Regionalliga Nord - immer mehr als zehn Tore auf dem Konto. Selbst in der Abstiegssaison 2018/19, in der 96 insgesamt nur 21 Punkte holte, waren es 16. Vor zwei Jahren standen die Roten in der 2. Liga nach 14 Spielen sogar auf dem Relegationsplatz, 15 Tore hatten sie zu diesem Zeitpunkt trotzdem auf der Uhr.

Um sich aus dem Tabellenkeller befreien zu können, muss der Torknoten bei den Roten dringend platzen. Die nächste Chance dazu gibt es am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC.