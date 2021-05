Keine Pause geplant: Zieht es Noch-96-Trainer Kenan Kocak jetzt in die Türkei?

Nach der Partie gegen die Franken will sich Kocak mit seinem "näheren Umfeld zusammensetzen und eine Strategie festlegen" für die nächsten Jahre. Eine Pause will er nicht einlegen. Angeblich laufen bei seinem Berater schon Anfragen auf. "Es gibt den ein oder anderen Kontakt", sagt Kocak. Er will aber "nicht öffentlich darüber sprechen". Vor der Saison war er bei mehreren türkischen Klubs gehandelt worden. Den Faden aufzunehmen, das könnte sein Weg sein, im Profifußball zu bleiben.

Bisher ging es für Kocak in der Karriereleiter relativ kontinuierlich nach oben - erst in Mannheim (Türkspor, VfR, Waldhof), dann in Deutschland (vom eher beschaulichen Sandhausen nach Hannover mit den deutlich größeren Ansprüchen). Damit es nun keinen Knick gibt, will Kocak verständlicherweise den Eindruck vermeiden, er sei gefeuert worden.

Darum wollte er für die restlichen vier Spiele auch unbedingt an der Seitenlinie stehen. Er beharrt darauf, die Scheidung sei "eine gemeinsame Lösung" gewesen. Er habe "das Gespräch mit Herrn Kind gesucht", sagt Kocak. "Ich möchte mich gut aus Hannover verabschieden."