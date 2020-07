Nur eine Niederlage: Hannover 96 sichert sich (inoffizielle) Nordmeisterschaft

Vom erhofften direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga ist Hannover 96 in der abgelaufenen Saison zwischendurch sehr weit, am Ende als Tabellensechster immerhin noch sieben Punkte entfernt gewesen. Immerhin: Der Klassenerhalt gelang der Mannschaft von Kenan Kocak in souveräner Manier, und was das wert ist, wird mit dem Blick nach Nürnberg deutlich...

Im DFB-Pokal ist zwar auch schon in der 1. Runde Schluss gewesen, dennoch haben sich die Roten in dieser Saison einen Titel gesichert. Und zwar den des Nordmeisters. Ein offizieller Titel zwar, ohne Schale oder Pokal, aber trotzdem nett und eine Erwähnung wert.

Wiedersehen in 2020/21

Und auch bei diesem Ranking unter den fünf Nordclubs der 2. Bundesliga wird der Aufwärtstrend von 96 unter Kocak deutlich: Nach der Hinrunde waren die Roten noch Dritter, doch in der zweiten Saisonhälfte packten Waldemar Anton & Co. noch zehn Punkte aus vier Spielen drauf. Drei Dreier im Endspurt brachten die "Krone des Nordens". Und weil der HSV den Aufstieg so krachend verspielte, sehen sie 2020/21 alle wieder. Und wer weiß, vielleicht kommen ja noch Bremen und Braunschweig dazu...