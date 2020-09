Kenan trifft Kämpfer: 96-Coach Kocak und Altin Lala fachsimpeln beim Anstoß

Geht es für Hannover 96 Mitte September rein in die Aufstiegssaison? Der Klub hat ehrgeizige Ziele, die Fans dürfen gespannt sein auf ihre Roten, auch wenn sie die Zweitligaspiele wohl noch länger nicht auf den Tribünen der HDI-Arena live verfolgen dürfen. Nicht nur 96 geht mit Elan in die neue Saison, auch das NP-Talkformat "Anstoß" ist wieder am Start. Mit einem Jubiläum. Was im August 2011 klein begann, geht jetzt schon in die zehnte Spielzeit. Mit einem ganz besonderen Event.

Erlesenes Podium in Bemerode

Denn der 124. Anstoß findet zu Corona-Zeiten nicht in der Nordkurve statt, sondern auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Bemerode, August-Madsack-Straße 1. Dort werden open air 70 bequeme Stühle bereitstehen, natürlich gibt es süffiges Gilde-Bier. Moderator Christoph Dannowski hat ein erlesenes Podium zusammengestellt, das schon erstklassig daherkommt: Für den Madsack-Sport ist 96-Experte Dirk Tietenberg dabei, er kickte einst für die A-Jugend von Fortuna Düsseldorf.