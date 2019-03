96 bleibt Letzter: Keeper Nübel rettet Schalke Sieg in Hannover

Für Hannover 96 wird der Kampf um den Klassenerhalt immer aussichtsloser: Die Niedersachsen, die am Samstag nach dem Sieg von Nürnberg gegen Augsburg auf den letzten Platz abgerutscht waren, verloren ihr Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 (0:1) und haben weiter einen deutlichen Rückstand auf Nichtabstiegs- und Relegationsplatz. Die Schalker verbesserten sich mit dem ersten Sieg unter Interimstrainer Huub Stevens dagegen auf den 14. Platz und halten die Kellerkinder auf Distanz, obwohl 96 in der Schlussphase auf den Ausgleich drückte und die drei Punkte deshalb glücklich sind.

Hannover begann besser und hatte durchaus Chancen, in der HDI-Arena auch in Führung zu gehen. Das entscheidende Tor der Partie fiel dann aber doch auf der gegnerischen Seite. Suat Serdar schoss S04 in der 39. Minute in Führung. Zuvor war von den angeschlagenen Gelsenkirchenern nicht viel zu sehen gewesen. 96 hatte mehr Ballbesitz in der Schalker Hälfte und mehr Chancen - 3:1 beim Zeitpunkt des Schalker Treffers. Doch es fehlte die Präzision.

Nübel reagiert glänzend gegen Weydandt

Muslija überzeugt nach seiner Einwechslung

Hannover stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage - immer wieder war es Muslija. In der 75. Minute setzte er den Ball mit einem starken Schuss auf die Querlatte, dann scheiterte mit einem Versuch aus der Distanz (77.) am starken Alexander Nübel im Schalker Tor. Schalke zog sich in den letzten Minuten immer weiter zurück und versuchte, mit Kontern Nadelstiche zu setzen - am Ende reichte Königsblau eine gute Aktion und ein starker Nübel im Tor zum Sieg in Hannover.