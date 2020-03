Kocak schaltet um: 96 mit Tempo-Stehle in Nürnberg, Ducksch nicht im Kader

Kenan Kocak hat bei beim 3:1 bei den Fürther Franken gute Erfahrungen mit schnellen Konterspielern gemacht. Deshalb nahm der 96-Trainer das Talent Simon Stehle in den Kader mit nach Nürnberg. Stürmer Marvin Ducksch flog dafür aus dem Kader.

Schnelligkeit gegen feine Klinge

Mit Flanken knackte Hannover 96 am vergangenen Montag Holstein Kiel (3:1). In Nürnberg packt 96 Kenan Kocak noch Tempo dazu. Simon Stehle (18) ist als schnellster Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit dabei heute in Nürnberg. Dafür flog der 1,8-Millionen-Stürmer Marvin Ducksch aus dem Kader, das berichtete zuerst die BILD-Zeitung. Nach Information des SPORTBUZZER hat Duckschs Aus taktische Gründe. John Guidetti, Hendrik Weydandt, Cedric Teuchert, Linton Maina und Stehle passen eher ins Profil für den heutigen Zweitliga-Einsatz. Duckschs feiner rechter Fuß ist da heute eher nicht gefragt.