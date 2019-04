Nur 36 Tage nach Lungenriss: Matthias Ostrzolek will gegen den VfL Wolfsburg spielen

Der Mann hat gutes Heilfleisch. Nach dem mehrfachen Rippenbruch und der Verletzung der Lunge vor etwas mehr als fünf Wochen will Matthias Ostrzolek offensichtlich am Samstag in Wolfsburg wieder spielen. „Matze ist voll im Training, er brennt auch“, sagte Trainer Thomas Doll. „Fitnessprobleme hat er nicht, weil er immer mehr macht, als er muss.“ Kann Pferdelunge Ostrzolek nur 36 Tage nach dem Lungenriss schon wieder spielen? „Er steht zur Verfügung.“