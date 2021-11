Kleine Einrisse: 96 wegen Oberschenkelverletzung wohl drei Wochen ohne Börner

So viele Fotos werden von Julian Börner auch selten gemacht. Es waren keine schönen Schnappschüsse, sondern Bilder aus dem Innern der Oberschenkelmuskulatur des 30-Jährigen. Die zeigen: Ganz so dramatisch wie befürchtet ist die Verletzung nicht, die er sich im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue zugezogen hat.

Kleine Einrisse sind aber zu sehen. Und die haben zur Folge, dass der Innenverteidiger mindestens die Partie am Samstag in Düsseldorf verpassen wird, wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte. Intern rechnet Hannover 96 nach SPORTBUZZER-Informationen mit etwa drei Wochen Pause. Gegen Paderborn (19. November) könnte er also eventuell wieder mitwirken.