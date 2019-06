Sturm-Kandidaten für Hannover 96: Ahmed Kutucu, Janni Serra oder Marvin Ducksch?

Für die Defensive hat Hannover 96 schon einiges getan. Jetzt rückt die Offensive in den Fokus. Als heißeste Kandidaten gelten bei den Roten Schalkes Ahmed Kutucu, der Düsseldorfer Marvin Ducksch und der in an der Leine groß gewordene, aber in Dortmund ausgebildete Janni Serra.