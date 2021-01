Tag für Tag Fortschritte: Chance auf 96-Einsatz von Twumasi gegen St. Pauli steigt

Beim 4:0 gegen Sandhausen machte Patrick Twumasi erstmals so richtig positiv auf sich aufmerksam, seitdem er bei Hannover 96 unter Vertrag steht. Zwei Tore in einer Halbzeit, etliche weitere Offensivaktionen - und dann verletzt sich der Ghanaer kurz darauf im Training am Knie. Nichts kaputt, aber in Darmstadt fehlt der 26-Jährige.

Anzeige

Doch es sieht ganz gut aus, dass Twumasi am Samstag (13 Uhr, HDI-Arena) wieder zum Kader gehören kann. Am Dienstag kehrte er auf den Trainingsplatz zurück, absolvierte mit Reha- und Athletiktrainer Timo Rosenberg ein erstes Lauftraining. In der Vormittagseinheit am Mittwoch war dann sogar schon wieder der Ball beim individuellen Training im Spiel.